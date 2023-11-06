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滬指收升近1% 兩市成交突破萬億大關

經濟脈搏 15:03 2023/11/06

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A股三大指數今日（6日）高開後震盪走高，滬指收升0.91%報3058.4點，深指升2.2％報10071.5點，創指表現強勁升逾3.2%報2032.3點。兩市成交額達1.06萬億元（人民幣，下同），北向資金淨買入52.7億元，逾4500隻股票飄紅。多家內地券商指，隨著市場的正面因素積累，對後市不宜太悲觀。

板塊方面，短劇、CRO、券商概念、網路遊戲、AIGC概念等主題活躍。遊戲、文化傳媒、消費性電子、電池、光電設備等板塊升幅靠前，其中，中證監表態支持頭部券商做優做強後，券商板塊迎來爆發，太平洋、方正證券、錦龍股份、國聯證券等升停。至於煤炭業、石油業，貴金屬、銀行、鋼鐵業等較為低迷。

中金公司表示，正面因素持續積累，綜合來看後市機會仍大於風險。一是外部因素對A股市場影響有所緩解；二是A股三季報揭露完畢，非金融上市公司三季業績相較中報期回升，獲利底部更加清晰。三是中央金融工作會議定調金融領域發展方向，再提活躍資本市場。四是穩健成長、穩預期相關政策持續發力。

中信建投證券預期後市震盪向上，三季報基本確認本輪獲利週期底部。當前國內政策環境頗有看點，寬財政托底改善市場悲觀預期，金融工作會議提及活躍資本市場，並著力引入長期資金，萬億元國債增發亦預示積極財政前景。外部環境也改善，美債殖利率大幅回落，海外市場情緒回暖，可望緩解短期外圍壓力。

興業證券表示，8月以來外資持續流出，成為影響A股市場表現的重要拖累，背後主要是美債利率快速上行等因素所導致的。近期通脤預期回落、就業數據降溫、聯準會表態偏鴿等因素下，美債利率已顯著下行。隨著美債利率回落，先前海外資金無差別流出新興市場的情況正逐漸被扭轉，外資可望回流、托底A股。

責任編輯：陳建錫

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