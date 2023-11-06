大熊貓相繼返華 中國「熊貓外交」走向終結？

繼英國、日本之後，旅居美國的大熊貓會在2024年底前全部返回中國，屆時美國將出現逾50年來，首次沒有大熊貓的局面。外界關注大熊貓離開美國，是否意味著中方的「熊貓外交」策略已經「壽終正寢」。

美國華盛頓國家動物園上周宣布，園內25歲雌性大熊貓「美香」、26歲雄性大熊貓「添添」，以及牠們的3歲雄性幼崽「小奇蹟」，將於本月中旬返回中國，較原定的12月7日提前數周。

「美香」一家三口離開後，美國僅剩亞特蘭大動物園還有四隻大熊貓，但相關租約明年亦會到期。若沒有另訂協議，美國將出現自1972年時任總統尼克遜訪華，獲中方贈送兩隻大熊貓「興興」和「玲玲」後，首次沒有大熊貓旅居當地的局面。

而美國並非唯一一個向大熊貓說再見的國家。英國愛丁堡動物園的一對大熊貓預計於12月底返回中國，澳洲亦正與中國談判，看看能否延續阿德萊德動物園兩隻大熊貓的租賃協議。若中澳談判無果，美英澳三國將於2024年不再有大熊貓的蹤影。

美國國家廣播公司（NBC）報道指，大熊貓相繼返華恰逢美國及其盟友與中國的分歧擴大和關係惡化。北京與西方國家在貿易、科技、台灣、南海、俄烏戰爭以及以巴衝突等問題上立場不同，甚至對立。美中之間也不見大熊貓外交當初營造的兩國友好氣氛與情誼。

回顧「興興」和「玲玲」抵達華盛頓國家動物園的首個周末，共有兩萬多人專程前往動物園，一睹兩隻大熊貓的芳容。尼克遜還親自前往動物園，出席園方為大熊貓舉行的歡迎儀式。

政治新聞網站Politico認為，未來美中通過談判還可能會安排大熊貓入住美國動物園，但是美國總統出席大熊貓歡迎儀式的日子已經一去不復返了。

美國或50年來首無大熊貓 中美交惡又一例證？（更新版）

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責任編輯：易燕丹

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