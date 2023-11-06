  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行：有序拓寬房貸利率自主定價空間

經濟脈搏 17:47 2023/11/06

分享：

分享：

人民銀行表示，要持續深化利率市場化改革，促進金融與房地產良性循環，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間。

人行貨幣政策司今日發表文章指出，將堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，持續深化利率市場化改革，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，更好發揮利率在金融資源配置中的關鍵作用，引導融資成本持續下降，不斷提升貨幣政策支持實體經濟發展的質效。

文章表示，持續深化利率市場化改革有三個發力重點，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，疏通資金進入實體經濟的渠道，促進優化金融資源配置；推動存貸款利率進一步市場化，堅持用改革的辦法，引導融資成本持續下降。

另外，持續提升房貸利率市場化程度，更好支持剛性和改善性住房需求。堅決落實促進金融與房地產良性循環要求，持續完善差別化住房信貸政策，發揮新發放首套房貸利率政策動態調整機製作用，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，督促金融機構繼續將降低存量房貸利率的成效落實到位，理順增量和存量房貸利率關係，減輕居民利息負擔，支持投資和消費。

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 可持續發展 財政政策 經濟數據表現 外滙 金融服務 貨幣政策 經濟 地產

下一篇文章

何立峰已出任中央金融委員會辦公室主任
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款