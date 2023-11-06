人行：有序拓寬房貸利率自主定價空間

人民銀行表示，要持續深化利率市場化改革，促進金融與房地產良性循環，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間。

人行貨幣政策司今日發表文章指出，將堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，持續深化利率市場化改革，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，更好發揮利率在金融資源配置中的關鍵作用，引導融資成本持續下降，不斷提升貨幣政策支持實體經濟發展的質效。

文章表示，持續深化利率市場化改革有三個發力重點，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，疏通資金進入實體經濟的渠道，促進優化金融資源配置；推動存貸款利率進一步市場化，堅持用改革的辦法，引導融資成本持續下降。

另外，持續提升房貸利率市場化程度，更好支持剛性和改善性住房需求。堅決落實促進金融與房地產良性循環要求，持續完善差別化住房信貸政策，發揮新發放首套房貸利率政策動態調整機製作用，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，督促金融機構繼續將降低存量房貸利率的成效落實到位，理順增量和存量房貸利率關係，減輕居民利息負擔，支持投資和消費。

責任編輯：袁瑋婧