副總理何立峰本月8日至12日應邀訪問美國

▲ 何立峰應耶倫邀請訪美。

中國外交部宣布，應美國財政部部長耶倫邀請，國務院副總理、中美經貿中方主導人何立峰將於11月8日至12日訪問美國。何立峰是拜登政府任內訪美的最高級中國官員，預計會在三藩市與耶倫會晤。華府透露，美中將討論新設的美中經濟溝通渠道、中國經濟政策，美方亦會表達對中國補貼國有企業等的擔憂。

美國財政部公布，耶倫與何立峰的會晤是試圖在亞太經合組織（APEC）領導人峰會（11月12日至18日）之前，深化全球兩大經濟體之間剛恢復的經濟對話，新的美中暨金融工作組也將在三藩市開會。一名財政部官員向路透表示，耶倫打算了解新的美中經濟溝通渠道如何運作，以及如何確保其不易受到衝擊。

耶倫還希望討論中國政府正在考慮採取哪些措施來支持其疲軟的經濟增長，以及甚麼情況下，北京可能會改變其政策路徑。針對美中貿易的爭端議題，該官員指出，由於人們愈來愈擔心中國向美國和全球市場傾銷更多製成品，預計耶倫亦就北京的補貼政策、將美國企業拒之門外等問題向何立峰表示關切。

耶倫稍早前在美國報章撰文指，美國正尋求與中國進行健康的競爭，而非試圖通過供應鏈多元化和保護美國國家安全的行動，來引導企業大規模撤出中國。

中美早在9月底已傳出為何立峰到訪美國進行討論，目的是為兩國領導人在APEC領導人峰會上的會晤進行鋪路。目前，美國白宮已表示中國國家主席習近平將出席峰會並與拜登會面，北京方面暫未宣布任何消息，但隨著何立峰及之前外長王毅的回訪，習下周的美國之行已幾成定局。

何立峰已出任中央金融委員會辦公室主任

副總理何立峰已接替劉鶴出任中財辦主任

責任編輯：陳建錫