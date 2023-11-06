習近平會見澳洲總理：兩國可成為相互信任和成就的夥伴

國家主席習近平在北京會見訪華的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），他表示，中澳兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。雙方應該在世界大勢的深刻變化中把握中澳關系正確發展方向。

習近平指出，今年是惠特拉姆總理訪華50周年，阿爾巴尼斯這次訪問可以說是承前啟後、繼往開來。中澳兩國應該順應時代潮流，從兩國共同利益出發，共同構建平等相待、求同存異、互利合作的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。這符合兩國和兩國人民的共同利益，符合地區國家的共同期待，也有利於國際社會更好應對世界百年變局帶來的各種風險挑戰。

習近平強調，中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。「小院高牆」「脫鈎斷鏈」，或者「去風險」，本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。中國奉行互利共贏的開放戰略，這將為包括澳洲在內的世界各國帶來前所未有的機遇。

中澳要在和平共處中增進相互理解和信任，在互利合作中實現共同發展。充分發揮中澳自由貿易協定潛能，拓展氣候變化、綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系，為兩國企業投資經營提供良好營商環境。兩國政府要支持立法機構、政黨、智庫、青年、地方開展交流，為人員往來創造更多便利條件。

習近平說，中國在亞太地區不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗。對那些把亞太地區搞亂的企圖，一是要警惕，二是要反對。中方願同澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。

阿爾巴尼斯：鞏固中澳關係對未來有利

澳洲傳媒報道，習近平在會面中指，在中澳共同努力下，雙方已恢復交流，並解決一些問題，兩國關係現時已走上改善及發展的正確道路，又指阿爾巴尼斯此次訪問體現對華關係的高度重視，強調健康穩定的中澳關係符合兩國及兩國人民的共同利益，亦符合地區國家的共同期待，推動兩國全面戰略伙伴關係不斷向前發展非常重要。

阿爾巴尼斯則指，鞏固澳中關係對未來有利，強調當雙方出現分歧的時候，溝通很重要。

阿爾巴尼斯稍早表示，相信澳中可以建立一種能直接溝通的建設性關係，又指見到兩國關係出現令人鼓舞的迹象，包括多項貿易障礙已移除，貿易量亦大幅提升。他又形容中國是澳洲最重要的貿易夥伴，目前佔澳洲出口超過25%。他認為澳洲需要盡可能與中國合作，同時在必要的情況下提出反對，維護國家利益。

他又表示，雖然中方曾多次批評美英澳聯盟（AUKUS），但他仍會向中方坦誠談論相關想法，指澳方正致力參與聯盟，並忙於實踐相關協定，認為聯盟符合澳洲國家利益，亦能促進地區安全、和平和穩定。



阿爾巴尼斯早前在澳洲外長黃英賢及中國駐澳洲大使肖千陪同下，參觀天壇，他在社交平台X發布多張照片並帖文指，前總理惠特拉姆50年前成為首位訪華的澳洲總理。自他參觀天壇以來，已經發生了很大變化。但不變的是，澳中兩國的接觸仍然很重要。

▲ 阿爾巴尼斯在澳洲外長黃英賢及中國駐澳洲大使肖千陪同下，參觀天壇。

責任編輯：蒯宇澄

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