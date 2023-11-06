習近平會見澳洲總理：兩國關係已走上正確道路

國家主席習近平在北京會見訪華的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。

澳洲傳媒報道，習近平在會面中指，在中澳共同努力下，雙方已恢復交流，並解決一些問題，兩國關係現時已走上改善及發展的正確道路，又指阿爾巴尼斯此次訪問體現對華關係的高度重視，強調健康穩定的中澳關係符合兩國及兩國人民的共同利益，亦符合地區國家的共同期待，推動兩國全面戰略伙伴關係不斷向前發展非常重要。

阿爾巴尼斯則指，鞏固中澳關係對未來有利，強調當雙方出現分歧的時候，溝通很重要。

阿爾巴尼斯稍早表示，相信澳中可以建立一種能直接溝通的建設性關係，又指見到兩國關係出現令人鼓舞的迹象，包括多項貿易障礙已移除，貿易量亦大幅提升。他又形容中國是澳洲最重要的貿易夥伴，目前佔澳洲出口超過25%。他認為澳洲需要盡可能與中國合作，同時在必要的情況下提出反對，維護國家利益。

他又表示，雖然中方曾多次批評美英澳聯盟（AUKUS），但他仍會向中方坦誠談論相關想法，指澳方正致力參與聯盟，並忙於實踐相關協定，認為聯盟符合澳洲國家利益，亦能促進地區安全、和平和穩定。



阿爾巴尼斯早前在澳洲外長黃英賢及中國駐澳洲大使肖千陪同下，參觀天壇，他在社交平台X發布多張照片並帖文指，前總理惠特拉姆50年前成為首位訪華的澳洲總理。自他參觀天壇以來，已經發生了很大變化。但不變的是，澳中兩國的接觸仍然很重要。

責任編輯：蒯宇澄

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