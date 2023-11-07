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黑龍江佳木斯體育館坍塌3死2傷 7月才完成檢查

社會熱點 09:10 2023/11/07

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黑龍江一座體育館發生坍塌，造成三死一傷。

黑龍江佳木斯市樺南縣一座體育館昨日（6日）晚上7時許左右發生坍塌，搜救於今日（7日）凌晨結束，事發時7名初中生在體育館打籃球，3人自行脫險，其中1人輕傷；被困的4人中有3人遇難，1人被救出後送醫。

出事的場館為兩層式框架結構，隸屬於樺南縣一家健身球會，建築和面積坍塌分別為2000及500平方米。球會負責人已被警方拘捕。

*更新傷亡人數

體育館所處的樺南縣悅城廣場2018年1月才開業，是該縣招商引資項目之一。悅城廣場城市綜合體投資約4.3億元人民幣，佔地面積35163平方米。

今年7月黑龍江齊齊哈爾市三十四中學體育館發生屋頂坍塌事故，造成11人死亡後，樺南縣政府立即發通報，稱縣委副書記、政府縣長程顯峰深入當地學校、體育場所、水庫、文化市場、建築工地等重點領域檢查指導安全工作。在悅城廣場，程顯峰一行實地察看，期間到全民健身體育館察看安全工作落實情況。

黑龍江佳木斯一體育館周一（6日）晚發生坍塌。

網傳影片顯示，坍塌的體育館頂部有厚厚的白雪。有網民指出，由於長時間降雪，導致體育館樓頂被大雪壓塌。內媒報道，事發時有孩子在體育館內打球。佳木斯市氣象台昨日下午5時30分發布暴雪紅色預警信號，指該市6小時累計降雪量已達15毫米，降雪將持續至今日上午，過程累計降雪量可達25至35毫米。

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黑龍江中學體育館倒塌11死 家屬斥公安阻認屍（有片）

責任編輯：易燕丹

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