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中方關切加沙局勢 強調國際人道法紅線不容觸碰

國情動向 09:45 2023/11/07

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以巴衝突造成的傷亡不斷增加。

以色列對哈馬斯擴大攻勢，中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中方對加沙地帶嚴峻人道局勢深表關切，強調國際人道法規定的紅線不容觸碰。

耿爽周一（6日）在聯合國會議上表示，本次巴以衝突已持續一個月，加沙地帶戰火還在肆虐，前所未有的人道災難正在上演。近東救濟工程處對於走投無路的230萬加沙地帶民眾而言，是最後的避難所，是唯一的生命線。中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法。

人的生命同等寶貴，無論是巴勒斯坦平民還是以色列平民，都不應該成為武裝沖突的受害者。聯合國工作人員、人道和醫務工作者的安全都必須得到保障。醫院、學校、難民營等民用設施都不應該成為軍事行動目標。這一條條國際人道法規定的紅線不容觸碰，國際道義和人類良知的底線不能失守。

耿爽又表示，中方對加沙地帶嚴峻人道局勢深表關切。全面封鎖切斷了加沙地帶基本生存物資供應，近東救濟工程處的救濟工作難以為繼。中方再次呼籲以色列解除封鎖、撤銷緊急疏散令，盡快恢覆加沙地帶水、電、食品、燃油供應，停止對加沙地帶民眾的集體懲罰。

責任編輯：陳建錫

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