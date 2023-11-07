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內地10月美元計出口按年跌6.4%大遜預期 進口轉升3%

經濟脈搏 11:02 2023/11/07

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內地10月出口以美元計價按年下跌6.4%，跌幅比上月擴大0.2個百分點，大遜預期；進口則由上月的跌6.2%轉為增長3%，2月來首次轉正兼好過預期。

前十個月，貨物貿易進出口總值4.89萬億元，按年下跌6%，其中，出口下跌5.6%，進口下跌6.5%。東盟為中國第一大貿易夥伴，雙邊貿易總值達7473億元，下跌5%，其中，出口下跌5.3%，進口下跌4.7%。歐盟排第二，總值為6552億元，下跌7.5%，其中，出口下跌10.6%，進口下跌1.3%。

美國則排在第三，雙邊貿易總值為5507億元，按年大幅下跌13.2%，其中，出口下跌15.4%，進口下跌5.8%。

對主要國家地區進出口幾乎全線下跌

除了以上國家地區外，前十個月，中國對各個主要貿易夥伴的進出口總值亦幾乎全線下跌，跌幅最大的依次為台灣地區18.4%、南韓15.7%、菲律賓15.6%、新西蘭15.1%、日本12.2%、荷蘭10%、德國8.9%，對本港進出口也有5.6%跌幅。至於錄得正增長的國家地區，僅俄羅斯、澳洲和巴西。

在重點商品方面，前十個月，機電產品出口總值1.63萬億元，按年下跌3.3%；高新技術產品出口6904億元，下跌13%；服装出口1331億元，下跌8.7%。機電產品進口7567億元，下跌13.4%，其中集成電器下跌18.8%；高新技術產品進口5545億元，下跌13.1%，原油進口2800億元，下跌7.7%。

以人民幣計價，貨物貿易進出口總值34.32萬億元，按年微增0.03%，其中，出口增長0.4%，進口下跌0.5%。民營企業進出口總值18.24萬億元，增長6.2%，佔外貿總值的53.1%。國營企業進出口5.51萬億元，下跌0.2%，佔總值16.1%。外商投資企業進出口10.48萬億元，下跌9.2%，佔總值30.5%。

責任編輯：陳建錫

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