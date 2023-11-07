﻿數據分析｜出口繼續承壓 進口受內需恢復帶動回暖

內地10月以美元計價，出口按年跌6.4%；進口升3%，為今年2月以來首次「轉正」。分析師認為，地緣政治動盪和外需回落，10月出口降幅大於預期；但進口回正表明中國一系列穩增長政策顯效，內需正逐步恢復，完成全年經濟目標無大礙。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，出口弱於預期主要是受海外經濟趨勢影響，而進口超出預期且「轉正」，理論上是內需較好，但本月還需再觀察，有可能只是單月值波動較大；還有種可能就是中美關係近期呈緩和趨勢，部分原材料進口增加。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，由於美國和歐洲經濟增長放緩，出口增長依然低迷。未來六個月外部需求可能會進一步減弱。中國必須更多地依靠內需來拉動增長。而進口增長的回升是一個積極的意外。目前尚不清楚進口的反彈是否表明國內需求有所改善，「我們需要監控其他數據點，例如零售額。儘管如此，隨著財政政策變得更加積極主動，未來幾個月內需可能會復甦。」

國泰君安國際經濟學家周浩認為，原本預期出口供應鏈將恢復，但出口數據不及預期或打擊市場信心。凱投宏觀亦指出，從國外訂單指標表明，外需降幅比迄今為止海關數據中觀察到的更為嚴重，大多數發達經濟體短期內將經歷溫和衰退或GDP增長疲軟，這將影響其對外國商品的需求，預計未來幾個月出口將下降，然後在明年年中左右觸底。

內地10月美元計出口按年跌6.4%大遜預期 進口轉正

責任編輯：易燕丹

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