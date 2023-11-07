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馮德萊恩：中歐峰會12月舉行

國情動向 15:33 2023/11/07

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，中國和歐盟峰會將於12月舉行，但北京方面尚未確認會面日期。

美國政治新聞網站Politico報道，馮德萊恩在一個會議上提到，布魯塞爾方面着重與北京加強對話，包括在下月舉行的高層四方會談。她和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將赴華出席峰會，預計中國國家主席習近平或國務院總理李強亦會參與。

馮德萊恩指，中國是歐盟重要的貿易夥伴，與此同時，布魯塞爾方面憂慮不公平及扭曲市場的掠奪式措施持續增加，當中包括貿易脅迫、杯葛歐洲產品及限制重要原材料出口等。她重申，歐盟無意與中國脫鈎，但雙方要化解風險；又稱中歐在全球安全的觀點有分歧，有必要認識到雙方關係存在明顯的競爭因素。

另外，七國集團（G7）外長會11月7日至8日在日本東京舉行，歐盟代表亦有出席。日本放送協會（NHK）指，會議會就以巴局勢、俄烏戰爭，以及中國加強海洋活動的動向交換意見。

博雷利：中歐存分歧但仍有合作空間 需加強接觸

韓正晤博雷利：中歐無根本利害衝突 發展潛力巨大

責任編輯：易燕丹

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