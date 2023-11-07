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不再依賴Nvidia 百度據報大手採購華為AI芯片

國情動向 16:17 2023/11/07

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百度據報改向華為購買AI芯片。

路透社引述兩名消息人士指，為了在美國禁令下尋找Nvidia產品的替代品，百度今年向華為訂購大量人工智能（AI）芯片，其中六成訂單在上月已完成交貨。

報道指，百度8月時為200部伺服器訂購了1600塊華為昇騰910B芯片，訂單總金額約6183萬美元，截至上月,華為已交付了其中1000塊，預定在年底前全數交付。該芯片由華為開發、可作為Nvidia A100芯片替代。百度下訂早於美國政府更新出口管制規定的時間，後者10月才針對Nvidia產品收緊限制。

金數不大，意義重大

華為昇騰芯片在性能上仍被認為遠遜於Nvidia產品，百度文心一言主要依靠A100，而與中國科技公司向Nvidia訂購芯片的數量相比，本次訂單的數額也微不足道，但報道指，這一訂單意義重大，因為它表明一些中國公司可能會從Nvidia轉向其它供應商。百度和華為未回應路透的置評請求。Nvidia不予置評。

此前有消息指，華府的新規可能迫使Nvidia取消手上現有的50億美元芯片訂單，這些訂單很大部分來自中國公司。

責任編輯：陳建錫

 

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