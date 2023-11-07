中央深改委會議：推動國有資本向關系國安及經濟領域集中

中共總書記習近平今日主持召開中央全面深化改革委員會第三次會議，要求健全自然壟斷環節監管體制機制，增強國有經濟對自然壟斷環節控制力，更好保障國家安全。要求國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中。

據央視新聞，習近平表示，國有資本經營預算是國家預算體系的重要組成部分，要完善國有資本經營預算制度，擴大實施範圍，強化功能作用，健全收支管理，提升資金效能。

會議指，預算工作體現黨和國家意志，要推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性、戰略性新興產業集中。

會議表示，電氣、油氣、鐵路等行業的網絡環節具有自然壟斷屬性，是國有經濟布局的重點領域。要對自然壟斷緩解開展壟斷性業務和競爭性業務的範圍進行監管，防止利用壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸。

會議審議通過了《關於全面推進美麗中國建設的意見》、《關於進一步完善國有資本經營預算制度的意見》、《關於健全自然壟斷環節監管體制機制的實施意見》、《關於加強專家參與公共決策行為監督管理的指導意見》等多個文件。

責任編輯：袁瑋婧