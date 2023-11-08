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習近平據報訪美期間將出席美國商界晚宴

國情動向 09:03 2023/11/08

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外媒指習近平將出席美國商界晚宴。

彭博社引述消息人士指，中國國家主席習近平下周在三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會時，將與美國企業高層共進晚餐，宴會料有數百人出席。報道又指，安撫外國投資者是習今次訪美的首要任務，面對地緣政治緊張、經濟增長放緩，以及國內政治因素等頭痛問題，外企在華經營正愈來愈緊張。

對於中美領導人會晤，共同社、美聯社分別引述美國官員及消息士指，兩人的會晤已定在下周三（15日）舉行，雙方正進行最後準備。不過，白宮並不期待這次會晤能為雙邊關係帶來重大改變，分歧也繼續存在，但相信雙方會發表一些較溫和的聲明。

北京尚未宣布習出席的消息，外交部發言人汪文斌昨日（7日）被問到習出席與否，他指，中國是負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，中方正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習將與會並和總統拜登會面。

另外，副總理何立峰8日展開5天訪美之行，將與美財長耶倫等會面，討論一系列經濟問題，相信亦會為習的出訪繼續鋪路。

責任編輯：陳建錫

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外交 習近平 拜登 APEC 美國 中國 中美關係

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