習近平據報15日與拜登會面 在美期間將出席商界晚宴

▲ 外媒指習拜會日期已定。

中國國家主席習近平及美國總統拜登的會晤，據報商定在下周三（15日）、亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間舉行。習還會在當地出席美國商界的晚宴。

對於領導人會晤安排，共同社、美聯社分別引述美國官員及消息人士指，習拜會的日期已經決定，安排按預期進行，兩國官員正進行最後準備。不過，白宮方面並不期待這次會晤能為雙邊關係帶來重大突破，兩國的根本分歧也不會有所改變，但相信雙方會後將發表相對「溫和」的聲明。

彭博社則引述消息人士指，習在出席峰會期間將與美國商界共進晚餐，宴會料有數百人出席，包括一些大型企業的高層。報道又指，安撫外國投資者是習今次訪美的首要任務，面對地緣政治緊張、經濟增長放緩，以及國內政治因素等頭痛問題，外企在華經營正愈來愈緊張。

北京尚未宣布習出席的消息，外交部發言人汪文斌昨日（7日）被問到習出席與否，他指，中國是負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，中方正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習將與會並和總統拜登會面。

汪今日（8日）再次回應稱，中美雙方都同意朝着實現元首會晤共同努力，但通往舊金山（即三藩市）不會是一馬平川。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指，拜習會的一個主要目的，就是盡量讓兩國的歧見差距縮小，「雙方想要做的是，透過深度對話傳達心中的疑慮。更重要的是，這場會議能解除限制，尤其是在中國體制下的限制，促進未來的建設性交流」。

另外，副總理何立峰今日展開5天訪美之行，將與美國財長耶倫等會面，討論一系列經濟議題，相信亦會為習的出訪繼續鋪路。

責任編輯：陳建錫