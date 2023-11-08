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潘功勝：樓市調整對金融體系的影響總體可控

經濟脈搏 09:34 2023/11/08

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潘功勝在論壇上發表演講。

人民銀行行長潘功勝表示，中國房地產市場正在進行重大轉型並尋找新的均衡點，國家實行向來非常審慎的個人房屋貸款政策，房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。他提到，中國經濟持續回升向好，全年5%預期目標有望順利實現，但轉變經濟增長方式比追求高增長速度更重要。

潘功勝今日（8日）在2023金融街論壇年會上表示，國際貨幣基金組織（IMF）最新預測2023年中國經濟增長5.4%，這個增速在全球大型經濟體中保持領先。隨著宏觀調控政策效應持續釋放，近期生產消費穩步回升，就業物價總體穩定，國際收支基本平衡，主要經濟指標向好，有條件繼續保持經濟平穩增長。

目前貨幣信貸總量保持合理增長，企業貸款利率處於較低水平，為經濟恢覆發展提供了有力有效的支持。下階段政策將更加注重跨周期和逆周期調節，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關系，為穩定物價、促進經濟增長、擴大就業、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

堅決防範匯率超調

潘功勝又分別談及人民幣匯率及房地產行業問題，他指人幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值，人行堅持市場在匯率形成中扮演決定性角色，對市場順週期行為進行糾偏，對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

他指，中國房地產市場經過20多年的長週期繁榮，正在進行重大轉型並尋找新的均衡點。房地產市場轉型帶來了一定挑戰，同時也蘊含了新的發展機會。目前房地產相關貸款佔銀行貸款餘額23%，約80%為個人房貸，中國實行非常審慎的個人房屋貸款政策，房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。

責任編輯：陳建錫

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