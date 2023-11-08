易會滿：守住風險底線 維護資本市場平穩運行

中國證監會主席易會滿表示，將牢牢守住風險底線，維護資本市場的平穩運行，提振投資者信心。

易會滿今日（8日）在2023金融街論壇年會上表示，證監會將認真落實中央金融工作會議部署，深刻認識資本市場監管的政治性、人民性，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，不斷提升監管適應性、針對性，守牢風險底線，維護資本市場平穩運行。

同時，突出重典治本。加強與公安司法機關的協作，持續健全資本市場防假打假制度機制，推動完善行政、民事、刑事立體追責體系，加大對財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法行為的重拳打擊，對履職盡責不到位的中介機構嚴厲懲戒，絕不姑息。嚴禁「無照駕駛」，嚴查「有照違章」。

易會滿又指，證監會將堅持註冊制基本架構不動搖，並適應新形勢新變化，推動股票發行註冊制走深走實，動態評估優化定價、減持、再融資等制度安排。同時，大力度推進投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地，加快培育境內「聰明資金」，推動行業機構強筋壯骨，切實提升專業投資能力和市場引領力，走好自己的路。

「註冊制改革絕不是放鬆監管，而是要實現有效市場和有為政府的更好結合。」易會滿稱，事實證明，改革落地後監管更加嚴格，最突出的表現就是透明度的提升。這種提升來自於審核註冊全過程公開，接受全社會的監督，來自於覆蓋事前事中事後全鏈條的監管，促使企業充分披露信息、壓實中介機構「看門人」責任，來自於資本市場基礎制度全面加強特別是法治水平進一步提升。

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責任編輯：易燕丹

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