疫情後一切不同 國際學校為何在中國走向沒落？

▲ 英國貴族學校哈羅公學的北京分校，去年傳因政策要求被迫改名。

以西式教材、課程作為招徠的外資國際學校，疫情前曾廣受中國家長及在華外國人的歡迎，規模在中國市場不斷擴張。但隨著疫情期間官方嚴打教培行業、收緊對課程內容的監管，以及地緣政治緊張等問題，數十家在國內的國際學校、私立學校正面臨關閉或合併。一些輿論甚至認為，該行業正走向末路。

經營中國市場18年的英國德威國際學校（Dulwich College International）據報正商談出售該校的亞洲業務，中國業務在其中佔比很大。德威國際學校在中國辦有9間分校，其中包括面向中國公民的雙語學校，這些學校受監管變化的衝擊最大。德威國際學校過去在北京擁有兩個校區，如今僅剩下一個。

在華外國人減少

中國私募基金恒松資本主管Jimmy Chin透露，許多民辦教育公司，包括雙語學校和國際學校的經營者，一直在考慮出售在中國的資產。恒松資本曾投資於教育業務。另一些國際學校及教育行業相關人士透露，面臨著經營困難的國際學校目前多達數十家，一些悲觀主義者會認為，行業正在走向末路。

疫情3年被認為是行業的轉捩點，一方面英美加等國的家庭在這期間大量離開中國，同時雙邊關係緊張也影響了這些國家的公民來華，令外國生源減少。美國駐華大使伯恩斯在10月上旬的一個會議上透露，在華美國學生人數從2015年的15,000人，已降至目前的350人。

審查教材、矮化英文

另一方面，北京加強了對教育行業的監管，包含對教材的審查，這使中國家長質疑，如果接受國內相似的教育，何必花費數十萬元將子女送進國際學校？

中國的教育體制也正在轉變，對英文的要求愈來愈寬鬆，一些名校如西安交大9月宣布不再設置畢業英文水平門檻，中科大10月取消英文系。這兩年間不時有輿論，甚至是人大和政協代表提出取消英文主科地位。雖然「取消英文」尚未或很難在全國範圍內實施，但無疑會影響學生報讀國際學校的意願。

不過，亦有國際學校在考慮著轉型，北京順義國際學校財務官Mathias Boyer指，未來5到10年，中國境內的傳統西方人士會愈來愈少，必須全盤重新思考，屆時外籍人士會是哪些類型。該校認為來自「一帶一路」國家的學生將逐漸增長，這是一個正面的趨勢，校方正升級硬件，如為不同宗教信仰提供祈禱場所。

責任編輯：陳建錫