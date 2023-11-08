  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情後一切不同 國際學校為何在中國走向沒落？

社會熱點 15:00 2023/11/08

分享：

分享：

英國貴族學校哈羅公學的北京分校，去年傳因政策要求被迫改名。

以西式教材、課程作為招徠的外資國際學校，疫情前曾廣受中國家長及在華外國人的歡迎，規模在中國市場不斷擴張。但隨著疫情期間官方嚴打教培行業、收緊對課程內容的監管，以及地緣政治緊張等問題，數十家在國內的國際學校、私立學校正面臨關閉或合併。一些輿論甚至認為，該行業正走向末路。

經營中國市場18年的英國德威國際學校（Dulwich College International）據報正商談出售該校的亞洲業務，中國業務在其中佔比很大。德威國際學校在中國辦有9間分校，其中包括面向中國公民的雙語學校，這些學校受監管變化的衝擊最大。德威國際學校過去在北京擁有兩個校區，如今僅剩下一個。

在華外國人減少

中國私募基金恒松資本主管Jimmy Chin透露，許多民辦教育公司，包括雙語學校和國際學校的經營者，一直在考慮出售在中國的資產。恒松資本曾投資於教育業務。另一些國際學校及教育行業相關人士透露，面臨著經營困難的國際學校目前多達數十家，一些悲觀主義者會認為，行業正在走向末路。

疫情3年被認為是行業的轉捩點，一方面英美加等國的家庭在這期間大量離開中國，同時雙邊關係緊張也影響了這些國家的公民來華，令外國生源減少。美國駐華大使伯恩斯在10月上旬的一個會議上透露，在華美國學生人數從2015年的15,000人，已降至目前的350人。

審查教材、矮化英文

另一方面，北京加強了對教育行業的監管，包含對教材的審查，這使中國家長質疑，如果接受國內相似的教育，何必花費數十萬元將子女送進國際學校？

中國的教育體制也正在轉變，對英文的要求愈來愈寬鬆，一些名校如西安交大9月宣布不再設置畢業英文水平門檻，中科大10月取消英文系。這兩年間不時有輿論，甚至是人大和政協代表提出取消英文主科地位。雖然「取消英文」尚未或很難在全國範圍內實施，但無疑會影響學生報讀國際學校的意願。

不過，亦有國際學校在考慮著轉型，北京順義國際學校財務官Mathias Boyer指，未來5到10年，中國境內的傳統西方人士會愈來愈少，必須全盤重新思考，屆時外籍人士會是哪些類型。該校認為來自「一帶一路」國家的學生將逐漸增長，這是一個正面的趨勢，校方正升級硬件，如為不同宗教信仰提供祈禱場所。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國際學校 中國市場 中國

下一篇文章

黑龍江佳木斯體育館坍塌3死2傷 7月才完成檢查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款