全球如何看待中美？皮尤24國民調得出一結果

美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）發布各國如何看待美國和中國的調查結果，顯示對外界對華盛頓的看法比對北京更積極，尤其是在高收入國家。

本次調查對象涉及24個國家，既有歐美發達經濟體，也包括亞非拉的中等收入國家。受訪國家中，高收入國家對美國的看法普遍較為積極，其中日本、韓國以及波蘭有超過70%的人對美國給予正面評價；而在尼日利亞和肯尼亞，對中國持積極看法的人比對美國的多。

雖然美國整體上比中國收穫更多好感，但幾乎所有國家都認為美國比中國更有可能被視為干預主義國家。其中，佔比高達93%的希腊人認為美國干涉其他國家事務。在日本，79%的人表示美國至少為國際穩定作出相當大的貢獻，只有14%的人對中國也有同樣的看法。

另外，中美均被視作科技強國。在參與調查的國家中，72%的人認為美國技術是最好或是高於平均水平，69%的人對中國技術持類似的看法。軍事方面，大多數人認為美國軍力高於平均水平或最好，只有大約一半受訪國家中對中國持同樣看法。

美國之音引述皮尤研究中心研究員指，對中美兩國看法上的差異反映出高收入國家對中國國家主席習近平的態度惡化，對美國總統拜登（Joe Biden）的信心則有增強。

但兩國在技術實力等領域的差異並不突出，中國社科院美國問題專家呂祥向《環球時報》表示，中國的發展成就有目共睹，在中美差距日益縮小的情況下，看好中國發展的國家和民眾肯定是越來越多。

捷克帕拉茨基大學中國外交政策專家圖爾薩尼（Richard Turcsányi）表示，高收入國家往往是美國的盟友，他們更傾向於民主，且對當前的國際秩序感到滿意；中等收入國家則很少是美國的傳統盟友，且「不是全面民主」。

「他們中的許多人內心抑制著各種不喜歡和不公正的感覺，通常是針對美國、歐洲和整個西方，而中國似乎是一個替代方案。雖然他們可能不完全喜歡北京，但在他們眼中，美國和中國之間的差異將不那麼明顯，」理圖爾薩尼說。

責任編輯：易燕丹

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