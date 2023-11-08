不敵電動車競爭 日本車廠在中國面臨去留抉擇

隨著中國積極發展電動汽車產業，日本汽車製造商在華市場舉步維艱，繼三菱（Mitsubishi Motors）據報將停止在中國生產汽車後，其他日系車廠亦正考慮轉移資源到其他重要市場，以減少損失。

《華爾街日報》報道，在2023財年上半年（4月至9月），三菱在華銷售下降60%，斯巴魯（Subaru）和日產（Nissan）分別下降37%和20%。豐田（Toyota）在華銷售與上年同期相比變化不大，但認為中國市場是需要特別關注的市場之一。

報道指，純電動汽車在市場佔據更大份額，包括日本品牌在內的外國汽車製造商，正逐漸被電動汽車領軍企業比亞迪（BYD）等本土競爭對手擠出中國市場。

三菱首席財務官Kentaro Matsuoka表示：「向電動汽車轉型的速度比預期要快，消費者的品牌和細分領域選擇也發生了很大變化。」

隨著中國汽車市場形勢不斷變化，日本汽車製造商更加依賴銷售日趨旺盛的美國市場。得益於美國的強勁需求，豐田、馬自達（Mazda）和斯巴魯都將年度營業利潤預期提高約40%甚至更多。

另外，有幾家公司的高管表示，他們正在研究如何更好地利用資源，努力在東南亞等日本車企長期深耕的重要市場保持領先地位。其中，三菱提出計劃加碼布局東南亞市場，推出包括皮卡在內的新車型。

責任編輯：易燕丹

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