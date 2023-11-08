普京晤張又俠 指俄中軍事接觸正達新水平

▲ 紹伊古為張又俠舉行歡迎儀式。

中央軍委副主席張又俠到訪俄羅斯，今日（8日）與總統普京及國防部長紹伊古會面。普京指出，俄中在軍事和軍事技術領域的接觸正達到新水平。紹伊古指，俄中關係是基於信任與尊重的戰略合作典範，雙方應加強防務合作。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京指出，北約國家試圖擴大自己的影響力，並欲超越自己的活動範圍。俄中從容應對美國及其他國家建立軍事集團，但正根據威脅情況加強自身安全。他指，俄中軍演定期舉行，合作水平正在提高。

紹伊古指，與一些侵略性的西方國家不同，俄中沒有建立軍事集團，雙方關係是基於信任與尊重。兩國的軍事關係在各個方向穩步發展，定期開展陸上、空中、海上聯合作戰演習活動，並肩作戰，成功演練了不同複雜程度的作戰訓練任而且所有這些行動都不針對第三方，完全是為了彼此利益。

紹伊古提到，總統普京和中國國家主席習近平之間的友好互信，對於加強俄中戰略關係發揮著關鍵作用。兩國元首在莫斯科和北京舉行了兩次單獨會晤，旨在無條件執行最高層達成的所有協議。他又說到自己在剛結束的北京香山論壇上與張又俠見面，今日兩人又在莫斯科會談，表明兩國軍事合作水平很高。

會談開始前，紹伊古在國家國防管理中心大樓為張又俠舉行歡迎儀式，並向張介紹了大樓內的一幅畫，畫作以二戰盟軍作主題，背景是戰敗國德國的國會。

責任編輯：陳建錫