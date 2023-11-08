人行顧問劉世錦：中國尚處5%中速增長階段

人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，中國目前還處在5%左右的中速增長階段，可能還有5至10年的中速增長潛能。

指可能還有5至10年的中速增長潛能

劉世錦在金融街論壇上發言指出，中國需要繼續保持相對寬鬆的貨幣政策和財政政策，同時要把注意力更多轉向通過結構性改革發掘結構性潛能。

他說：「對目前處在中速增長平台的中國經濟而言，宏觀政策側重於發揮短期穩定平衡作用，增長的驅動力主要還來自結構性潛能」。

他還談到，中國以往高速增長的主要驅動力，即基建、房地產和出口逐漸減速，但餘熱尚在；但近年房地產到目前仍呈負增長，基建投資可持續性有一定問題，出口也呈現出一定的下行態勢，「我們當前面臨的挑戰是，老辦法不是那麼行了」。

劉世錦強調，不僅是宏觀政策可以短期見效，具有擴張效應的結構性改革，同樣可以有立竿見影之效，「當前我們應該推動短期穩增長、中長期增強發展動能的新一輪結構性改革」。

具體而言，要點包括以進城農村人口基本公共服務均等化為重點的需求側結構性改革；以穩定房地產等既有支柱產業、激發企業家精神、推動產業升級發展，未來產業為重點的供給端結構性改革；擴大有效需求、轉換資產負債模式、以化解防控風險為重點的資產負債端的改革。

責任編輯：蒯宇澄

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