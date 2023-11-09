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內地10月CPI按年跌0.2%遜預期 PPI跌幅擴至2.6%

經濟脈搏 09:30 2023/11/09

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內地10月份居民消費物價指數（CPI）按年下跌0.2%，由上月持平轉為下跌，自7月來再陷通縮，差過市場預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.6%，跌幅擴大0.1個百分點，連跌13個月，但略勝過預期。CPI下跌主要是受節後消費需求回落，PPI則因國際原油等與上年同期對比基數走高。

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀，按年看，CPI下跌因食品價格下跌，當月食品價格下跌4.0%，跌幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI下跌約0.75個百分點。其中，雞蛋、牛羊肉、鮮菜和食用油價格也下跌較多，跌幅在3.5%至6.4%；鮮果價格由上月下跌0.3%轉為上升2.2%。

非食品價格上升0.7%，升幅與上月相同，影響CPI上升約0.57個百分點。其中，工業消費品價格下跌0.1%，跌幅收窄0.2個百分點，其中汽油價格由上月下跌1.2%轉為上升1.8%；服務價格上升1.2%，升幅回落0.1個百分點，其中旅遊和飛機票價格分別上升11.0%和5.1%，升幅均有回落。

PPI跌幅擴大，主要是受上年同期對比基數走高影響。其中，生產資料價格下跌3.0%，跌幅與上月相同；生活資料價格下跌0.9%，跌幅擴大0.6個百分點。

主要產業中，價格跌幅擴大的有：非金屬礦物製品業下跌7.6%，擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業下跌5.2%，擴大0.2個百分點。跌幅收窄的有：煤炭開採和洗選業下跌15.4%，收窄0.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業下跌3.8%，收窄2.9個百分點等。

按月看，當月CPI下跌0.1%，PPI持平。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 PPI CPI

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