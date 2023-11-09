數據分析｜通縮重現凸顯內需疲弱 信心仍待政策提振

內地事隔3個月後再次陷入通縮，反映內需依然疲弱，市場信心仍待更多政策提振。但隨著財政政策支持力度擴大及房地產業可能好轉，需求在明年有望改善。

內地10月CPI按年跌0.2%遜預期 PPI跌幅擴至2.6%

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，當月CPI再度回落、PPI繼續收縮，反映目前國內市場供需存在不平衡，需求復甦相對於供給仍滯後。前者處於0附近波動，後者反映目前部分行業仍在削價促銷，低於常年水平，短期宏觀政策有望繼續偏積極，為需求和物價恢復提供有力支持。

周指，目前物價表現利大於弊，主要是當前經濟處於修復階段，低物價與需求情況相匹配，有助於穩定低收入群體購買力，亦為宏觀政策提供空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，數據表明在需求疲軟的情況下，應對持續的通貨緊縮仍是中國決策者面臨的一項挑戰。需要採取適當的政策組合拳和更多措施，以防止通脹預期下滑，威脅企業信心和家庭支出。華創證券投資顧問部總經理屈慶指，當月主要是食品價格下跌，但整體通脹的趨勢還是會反彈。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，中國依然在一個通縮的環境中，內需依然疲弱。有跡象表明政府近期已經調整了在財政以及房地產層面的政策立場，伴隨著財政赤字率提高，以及地產開發商有可能從政府獲得支持，明年內需可能會改善。

凱投宏觀則指，中國不太可能出現長期通縮，因政策支持仍在推動未來幾個季度的經濟增長的溫和復甦，將促進服務業通脹進一步上升，同時可能推高核心商品通脹。預計明年上半年，CPI增速可能會回到1.0%以上。

責任編輯：陳建錫