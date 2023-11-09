旅美大熊貓「美香」一家回國 全美僅剩一動物園有大熊貓

旅居美國的大熊貓「美香」「添添」和牠們在華盛頓出生的雄性大熊貓「小奇蹟」啟程返回中國。

美國華盛頓國家動物園的工作人員周三早上，將三隻大熊貓裝入特製旅行包廂，連同約100公斤竹子、飲用水及相關物資運上卡車，再駛往華盛頓杜勒斯國際機場，由聯邦快遞專機運返成都，旅程約19個小時，一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。

中國駐美國大使館公使徐學淵表示，自2000年「美香」和「添添」來到華盛頓國家動物園，中美雙方在大熊貓保護和研究方面開展了密切且富有成果的合作，有力促進兩國人民的相互了解和友誼。未來，中國將繼續與包括美國在內的夥伴在瀕危物種保護和研究以及生物多樣性保護方面開展密切合作，為可持續發展和各國人民友誼作出更大貢獻。

華盛頓國家動物園和生物保護研究所主管布蘭迪·史密斯表示，美中大熊貓保護研究合作長達50多年，這是世界上針對單一物種保護、持續時間最長的合作，「我們和中國的合作夥伴關係是非凡的。」

25歲的「美香」與26歲的「添添」，旅居美國23年間共生育四胎，其中「泰山」、「寶寶」和「貝貝」已經回國。在「美香」一家三口回國後，美國僅剩亞特蘭大動物園仍有一對大熊貓姐妹「雅倫」和「喜倫」。

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責任編輯：易燕丹

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