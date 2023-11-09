大熊貓不易養 美國租借「美香」每年要付多少錢？

除了早年中國向個別國家地區無償贈送的大熊貓外，外國向租借大熊貓一般需要支持不菲的租金。以被中國官方稱為「中國人民友誼使者」、剛被美國提前送返的大熊貓美香為例，未計巨額的飼養成本，每年單是租金就高達50萬美元。因此，大熊貓一方面被視為雙邊關係友好的象徵，又不時被指又貴又難養。

旅美大熊貓「美香」一家回國 全美僅剩一動物園有大熊貓

中國媒體今年稍早曝光了美香及另一大熊貓添添的租約，該份在2000年簽定的合同顯示，美方需每年支付中方50萬美元用於大熊貓保護，其中70%用於中國大熊貓保護，20%用於科研，10%為中方專案管理費。美方需為兩隻大熊貓各購買100萬美元的運輸保險，如造成死亡，以每隻80萬美元向中方賠償。

若美方計劃麻醉、分娩、哺乳等高風險手術、需緊急救治，或大熊貓病重或重傷，美方應邀請中方專家參與救治。中方專家赴美所有費用由美方負擔。另外，除了50萬美元租金，美方每年還需向中方捐贈5萬美元。未經中方批准，美方不得從事大熊貓及其後代有關的任何活動，也禁止進行複製。

日媒本月就中國向各國出租的大熊貓作了一項統計，指租借每對大熊貓的每年成本是100萬美元，與美香和添添相若。

除租金、保險、治療檢查等開支以外，大熊貓的飼養成本是一筆隱型的巨款，馬來西亞在2018年曾向中國租借一對大熊貓，當時有媒體做了統計，包括投資300萬至500萬美元建造大熊貓館、大熊貓館管理人員及其他日常支出一年花費50萬美元；至於大熊貓食用的竹子，成本一年也接近10萬美元。

「大熊貓外交」1950年代興起，最初無償贈送

中國的「大熊貓外交」從1950年代興起，最初是宋美齡為了答謝美國聯合援華會對中國抗日戰爭的支持，向美國送贈了一對。中共建國後，政治性贈送模式繼續延續，蘇聯、北韓、美國等9個國家陸續獲贈大熊貓，共23隻大熊貓成為「友誼使者」。當時採用的是純粹的無償贈送模式，不與任何商業掛鉤。

到1982年，北京宣布停止贈送大熊貓出國，轉而採用把經過挑選的大熊貓租借給其他國家展出的模式。

「又貴又難養」不止是外國輿論的看法，中國國內媒體過去也作出過這樣的描述。但即使成本巨大，租借大熊貓在國際上仍有「剛性需求」，因為其一般被視為與中國達成協議，標誌雙方謀求建立長期、穩定關係的象徵。同理，中國把「國寶」出租予外國，也傳達出外交上的善意。

責任編輯：陳建錫