中美氣候變化加州會談達成積極成果 國情動向 12:43 2023/11/09 分享： 分享： 中美兩國氣候特使及團隊周三（8日）在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方圍繞落實兩國元首峇里島會晤精神，全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。 ▲ 中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行氣候會談。 責任編輯：易燕丹緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 解振華與克里舉行視像會談 商共同應對氣候挑戰 2023/10/10 解振華與克里舉行視像會談 商共同應對氣候挑戰 解振華與克里會談持續約4小時 京：與美方攜手應對氣候挑戰 2023/07/17 解振華與克里會談持續約4小時 京：與美方攜手應對氣候挑戰 克里與李強、王毅會談 冀氣候合作重新定義美中關係 2023/07/18 克里與李強、王毅會談 冀氣候合作重新定義美中關係 解振華明起訪加州 與美氣候問題特使克里會晤 2023/11/03 解振華明起訪加州 與美氣候問題特使克里會晤 你可能感興趣 解振華與克里舉行視像會談 商共同應對氣候挑戰 10:45 2023/10/10 解振華與克里舉行視像會談 商共同應對氣候挑戰 解振華與克里會談持續約4小時 京：與美方攜手應對氣候挑戰 09:29 2023/07/17 解振華與克里會談持續約4小時 京：與美方攜手應對氣候挑戰 克里與李強、王毅會談 冀氣候合作重新定義美中關係 13:55 2023/07/18 克里與李強、王毅會談 冀氣候合作重新定義美中關係 外交 氣候暖化 中美關係 美國 中國