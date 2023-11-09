中美氣候變化加州會談達成積極成果

中美兩國氣候特使及團隊周三（8日）在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方圍繞落實兩國元首峇里島會晤精神，全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功達成積極成果。

▲ 中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行氣候會談。

責任編輯：易燕丹

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