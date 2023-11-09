王文濤：繼續抓好穩外資政策落實 進一步擴大開放

商務部部長王文濤表示，中國將繼續抓好穩外資政策落實，持續優化服務，進一步擴大開放。

王文濤接受央視訪問時表示，今年以來，商務部與不少來華訪問的跨國公司高管進行面對面的深入交流，也主持多場外資企業座談會和圓桌會議，充分了解外資企業的訴求和問題。

他説，外資企業高度重視中國市場，認為這個市場規模龐大、創新活力強、營商環境也在持續改善，並看好中國發展前景，願意在華長期發展，特別盼望中美中歐等經貿關係穩定。

針對外資企業提出的困難和訴求，王文濤指，中方將依托外貿外資協調服務機制，繼續完善外資企業圓桌會議制度，與外資企業和外國商會保持常態化的交流，完善外資投訴工作機制，用好外資企業問題訴求收集辦理系統，讓外資企業不僅有信心投資中國，更能安心扎根中國。

「中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。我們也歡迎跟各國企業共享中國市場的紅利。讓中國始終成為外商投資興業的熱土，」王文濤說。

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責任編輯：易燕丹

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