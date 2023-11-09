杭州土地取消限價 四區取消地價房價「雙限」

今日（9日），杭州第13批次10宗宅地掛牌，此次杭州土拍規則有所調整，該批次地塊未設定土地上限價格。依出讓公告，本次掛牌出讓宗地實行自由競價，依照價高者得的原則決定競得人。

浙江省杭州市規劃和自然資源局發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告，此次共推出10宗涉宅地塊，起始總價128.72億元，出讓面積45.74萬平方米，地塊將於12月12日正式出讓。

從地塊區位來看，10宗地塊分別位於拱墅區（2宗）、蕭山區（1宗）、余杭區（3宗）、錢塘區（1宗）、臨平區（1宗）、 富陽區（1宗）、臨安區（1宗）。

這次杭州土拍新規最大的亮點，就是土地不再限地價、搖號，直接恢復「價高者得」的方式。此外，錢塘區、臨平區、富陽區 、臨安區的地塊對商品房屋價格已不再設限，而主城四區及蕭山區、余杭區仍然限房價。

此前，杭州地塊出讓方式為「限房價、限地價＋搖號」的方式，即設定土地上限價格（溢價率不高於12%），當土地競價未達到上限價格時，按照價高者得的原則確定競得人；當土地競價達到上限價格時，不再接受更高報價，轉為在此價格基礎上通過線下公開搖號的方式確定競得人。

中指研究院華東大區常務副總高院生指出，本次新房限價調整主要在外圍區域，主城四區以及蕭山、余杭依舊限房價，這些區域中的熱門板塊項目普遍流速較快，且項目熱銷與限價政策帶來的一二手房倒掛有強關聯性，如若放開新房限價將對市場流速造成影響，有一定潛在風險。 富陽、臨安、臨平、錢塘等開放新房限價後，這些區域的價格將回歸市場邏輯，房企在開發案時也能更靈活制定價格。

根據中指研究院監測數據，22個集中供地城市中，目前已經取消土地限價的有16城，分別是：成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙、南京、福州、武漢、蘇州、青島 、無錫、天津、長春、杭州、瀋陽；而北京、上海及鄭州的部分地塊，目前仍未取消土地限價。 其中，鄭州的部分城區依然限制了地價；北京、上海則維持地價、房價「雙限」政策。

責任編輯：蒯宇澄

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