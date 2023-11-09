何立峰將與耶倫會談 官媒列中方6項關切

中共中央政治局委員、國務院副總理兼中美經貿中方牽頭人何立峰今明兩日將在三藩市，與耶倫舉行會談，開啟新一輪中美經貿對話。央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文列北京對華府6項關切。

何立峰應美國財長耶倫的邀請，昨日起對美國進行訪問，「玉淵譚天」指出，何立峰這次訪美「有利於加強中美兩國在經濟領域的合作」，但「中方要求美方必須重視中方關切，這是此次交流的前提」。這些關切分別是：

一、美國對華經濟政策； 二、供應鏈； 三、半導體政策； 四、中國在美投資企業享受公平待遇； 五、抹黑中國營商環境； 六、共同應對全球挑戰。

文章又指，拜登政府上任以來，對華經濟政策的術語一直變化，從「脫鉤」到「再掛鉤」再到「競爭」，從「小院高牆」到「去風險」再到「友岸外包」，背後不變的是「（國家）安全」敘事。

文章並引述中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英分析，指拜登政府的確在反思對中政策，尤其是「經貿領域對中政策的錯誤」，這在實踐中也有所體現。但美國對中國的遏制打壓，以及背後根本性的對中競爭思維，並沒有徹底扭轉，現在只能說「有一些向好的跡象」。

中美直飛航班數今起增加至每周70班

副總理何立峰本月8日至12日應邀訪問美國

責任編輯：袁瑋婧