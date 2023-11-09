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Nvidia傳再為中國研發「改良版」AI芯片

國情動向 15:07 2023/11/09

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Nvidia傳再為中國研發「改良版」AI芯片。

美國更新出口管制政策，禁止Nvidia部分人工智能（AI）芯片銷往中國，內媒消息指，該公司已再次為中國研發了新的「改良版」AI芯片，可能在本月發佈。

財聯社記者經由產業鏈人士得知上述消息，並提到新研發的芯片有3款，代號分別為HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，都是基於該公司最先進的AI芯片H100改良而來。消息人士還指，3款芯片或最快於本月16日後正式發佈，中國國內廠商則將在最近幾天拿到產品。Nvidia暫未回應財聯社的評置請求。

內媒報道無提及新芯片的性能如何，僅強調是「改良版」，但華府針對Nvidia出口產品有性能限制，如無意外，新芯片將是又一款「閹割版」的可能性較大。

H100與A100是華府去年首次實施的芯片出口管制中，率先被限制的產品。Nvidia之後為避開禁令，專門為中國提供性能較弱的「閹割版」A800和H800作為替代，而這2款芯片在華府上月更新政策後同樣被禁。有指Nvidia手上現有的50億美元訂單或亦受到影響，相當一部分恐被迫取消，主要涉及中國企業。

責任編輯：陳建錫

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