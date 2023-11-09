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非法收受逾2.1億 招行前行長田惠宇認罪候判

社會熱點 17:06 2023/11/09

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田惠宇當庭認罪。

招商銀行前黨委書記兼行長田惠宇案今日（9日）在湖南常德市中院一審開庭，田被控受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易等多項罪名，期間非法收受財物逾2.1億元人民幣。田當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。

田惠宇被控在1997年至2022年利用擔任中國信達信託投資公司副總裁，上海銀行黨委委員兼副行長，中國建設銀行北京市分行黨委書記兼行長，以及招商銀行黨委書記兼行長等職務便利及職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受巨額財物。

擔任招行行長期間，田惠宇干預招行附屬機構正常經營決策活動，致使國家利益遭受特別重大損失；利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開消息，違反規定證券交易活動；身為證券內幕信息知情人員，在對證券交易價格有重大影響的信息尚未公開前買入該證券，或洩露相關訊息，或明示、暗示他人從事上述交易活動，情節特別嚴重。

控辯雙方在法庭的主持下發表意見，田惠宇進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。

責任編輯：陳建錫

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