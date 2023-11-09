人行：豐富離岸人民幣風險管理工具

人民銀行發布文章指，穩慎紮實推進人民幣國際化，豐富離岸人民幣風險管理工具，滿足國際投資者風險管理需要。

人行指出，當前國際貨幣體系多元化步伐加快，經營主體對人民幣使用的內生需求增加，同時國際環境亦複雜多變。人民幣國際化要順勢而為，不斷優化人民幣跨境投融資、交易結算等基礎性制度安排，增強跨境人民幣業務服務實體經濟和推動高質量發展的能力，為經濟主體提供多元化的幣種選擇，紮實推進人民幣國際使用。同時，堅持穩中求進，不斷提升監管能力和開放條件下的風險防範水平，築牢「防波堤」，保障人民幣國際化在守住安全底線的前提下穩步推進。

人行表示，要便利經營主體在對外貿易投資中更多使用人民幣，優化粵港澳大灣區「跨境理財通」試點規則，建成海南自貿港、橫琴合作區資金「電子圍網」。穩妥有序推進金融市場全面制度型開放。繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作。

支持離岸人民幣市場健康發展。完善離岸市場人民幣流動性供給機制，激發市場主體創新發展離岸人民幣市場產品和服務的動力。豐富離岸人民幣風險管理工具，滿足國際投資者風險管理需要。優化人民幣清算行佈局，加強對清算行的政策支持，發揮好清算行培育離岸人民幣市場的積極作用。加強跨境人民幣業務監管，守好不發生系統性金融風險的底線。

另外，人行發佈中國區域金融運行報告（2023）。文章提到，將精準有力實施穩健的貨幣政策，加大逆周期調節力度，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，為實體經濟提供更有力支持。保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩。繼續發揮好已投放的政策性開發性金融工具資金作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。關注物價走勢邊際變化，保持物價水平基本穩定。適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。兼顧好內部均衡和外部均衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人行：保持貨幣政策穩定性 支持化解債務風險

人行：有序拓寬房貸利率自主定價空間

責任編輯：袁瑋婧