耶倫晤何立峰 討論美中經貿等問題

美國財長耶倫週四起一連兩天在三藩市，與到訪的國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰舉行會談。耶倫重申美國無意與中國脫鈎，中美經濟徹底分離將對兩國和世界帶來經濟災難。

兩人周四下午於三藩市會面。據美國財政部公佈，耶倫致詞稱，希望兩人在一系列議題上有深入及開放的對話，包括中美兩國經濟合作、北京政府的補貼行為、全球當前挑戰、氣候轉變及債務寬減等。她重申，美國無意與中國脫鈎，中美經濟徹底分離將對兩國和世界帶來經濟災難。她還提到，將進一步討論利用經濟工具維護國家安全的問題。

路透社引述何立峰稱，迄今為止他與耶倫的接觸是「建設性的」 。但他補充說，雙方需要使兩國關係「恢復健康穩定發展」。他表示，他將傳達中國「對經濟的主要關切」，包括改善投資和營商環境，並「採取有效措施使我們的經貿關系重回正軌」，這指的是中國長期以來反對美國對中國商品加徵關稅的做法，以及美國對華投資的限制。

另據美媒報道，值得注意是，作為東道主，美方代表團成員先於中方代表團抵達會場，並靜靜等待何立峰的出現。10點30半左右，耶倫與來到會場的何立峰在媒體前握手時，兩人都滿帶笑容，互致問候。兩人發言時的表情和語氣都顯得溫和與親切，這與2021年3月中國負責外交事務的最高層官員——政治局委員楊潔篪和外長王毅，與美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文在阿拉斯加會談時的唇槍舌劍形成鮮明的對照。耶倫與何立峰兩人的互動與王毅最近訪問華盛頓與布林肯兩人之間的互動也有所不同，當時布林肯在會談前對媒體講話時簡短得讓王毅感到有點意外，臉上基本上沒有笑容。

雖然耶倫與何立峰會談時表現出來的友善氛圍是兩人處事風格的體現，但在一定程度上也是兩國關係近期出現改善的一種寫照。

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責任編輯：尹航

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