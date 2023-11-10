人行王一鳴指今年能實現略高於5%增長 明年出口仍承壓

人行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，中國經濟今年能實現略高於5%的增長。但對明年面臨的困難和挑戰仍要有充分估計，預計明年外貿出口仍將面臨較大壓力。他指，短期內要加大財政政策力度，明年可以再提高赤字率。

在同場峰會上，中國社會科學院學部委員余永定亦提到，當前中國經濟面臨的突出矛盾是總需求不足，應採取擴張性的財政貨幣政策，刺激消費、投資和出口。

中國今年前三季GDP按年增速為5.2%。

王一鳴：需求不足、預期偏弱、風險較多問題仍突出

王一鳴在財新峰會上稱，從內需來看，消費恢復仍偏弱，投資增速受房地產投資下降的拖累持續放緩，外需走弱和內需不足疊加，使得國內產能過剩壓力增大。此外，西方國家「去中國化」，也會增大國內產能過剩的壓力。

他強調，部分領域風險有所暴露，特別是房地產和地方債務，一頭連著金融、一頭連著財政，還可能互相傳導和強化。同時，更長期看還面臨一些結構性問題，新舊動能轉化也面臨挑戰，比如傳統動能衰竭、要素配置效率下降等。

另外，人行行長潘功勝在央視專訪也談及房地產和地方債務的問題，指總體看房地產金融風險可控，部分省份有一定的債務風險。

潘功勝指部分省份有一定債務風險 地方政府負主體責任

王一鳴表示，需求不足、預期偏弱、風險較多的問題仍突出，經濟恢復仍將是波浪式發展、曲折式前進的過程。對經濟恢復既要有信心，又要有耐心。他建議，要政策發力和改革加力相結合，短期可以靠政策發力來穩經濟、增強信心，明年可以再提高赤字率。中長期必然通過改革來釋放經濟內生動力。

日前，中央宣布增發一萬億國債，赤字率料由3%攀至3.8%。

財政赤字率將突破3%紅線 官方指整體風險可控

人大通過增發1萬億人民幣國債 赤字率料升至3.8%

責任編輯：尹航

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