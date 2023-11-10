國新辦發表治藏方略白皮書 指西藏社會持續穩定向好

國務院新聞辦公室發布《新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白皮書。

白皮書除前言、結束語外分為六個部分，分別是新發展理念全面貫徹、精神文明建設成效明顯、民族宗教工作扎實推進、社會大局持續安定向好、生態安全屏障日益堅實、民主法治建設不斷加強。

白皮書指出，在新時代黨的治藏方略引領下，在全國人民大力支持下，西藏各族幹部群眾團結奮鬥，各項事業取得全方位進步、歷史性成就。西藏社會大局持續穩定向好、經濟建設全面快速發展、人民生活水平不斷提高、民族和睦宗教和順、文化事業繁榮進步、生態安全屏障日益堅實、邊疆鞏固邊境安全、黨的建設全面加強，與全國人民一道迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，踏上了全面建設社會主義現代化國家新征程。

白皮書強調，實踐充分證明，只有全面深入貫徹落實新時代黨的治藏方略，堅持所有發展都要賦予民族團結進步的意義，都要賦予維護統一、反對分裂的意義，都要賦予改善民生、凝聚人心的意義，都要有利於提升各族群眾獲得感、幸福感、安全感，抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，才能確保西藏長治久安和高質量發展。

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責任編輯：易燕丹

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