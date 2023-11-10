上海陸家嘴買到「毒地」索賠百億 政府人士：市場低迷引糾紛

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（陸家嘴，600663.SH）近日公告稱，控股子公司7年前以85億（人民幣，下同）買入蘇州鋼鐵廠舊址大部分土地，土壤存在污染問題，陸家嘴向江蘇蘇鋼集團有限公司（蘇鋼集團）相關方提出百億訴訟，已獲法院立案。蘇鋼集團稱將積極應訴。蘇州政府相關人士稱，污染情況沒有媒體報導的那麼嚴重，本質上是房地產市場低迷引起的連鎖商業糾紛。

此事涉及多家蘇州政府機構、事業單位及國有企業，引發關注。

蘇州政府相關人士：本質是因樓市低迷

綜合媒體報道，陸家嘴公告顯示，自2022年以來，陸家嘴及各方環境調查確定，控股子公司蘇州綠岸房地產開發有限公司（蘇州綠岸）名下14塊土地存在污染，且污染面積和污染程度遠超蘇鋼集團掛牌出讓時所披露的污染情況。

陸家嘴向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，請求法院判令蘇鋼集團承擔賠償100.44億元的侵權責任，並請求判令蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規畫局承擔連帶責任。

蘇鋼集團今日發布情況說明，在2016年轉讓股權時，該公司已如實披露第三方專業機構關於蘇州綠岸名下土地存在部分污染的調查結果及報告全文，並在資產評估報告中明確提示該範圍中部分地塊原為鋼鐵焦化生產區域，可能存在土壤污染風險。

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蘇鋼集團表示，買家在交易時即已知悉上述情況，並承諾接受所有現狀、瑕疵和風險，之後以85.25億元競得掛牌評估值30.5億元的蘇州綠岸95%股權及債權。

內媒《法治日報》記者引述蘇州高新區政府相關人士稱，該土地污染實際上並沒有媒體報道的那麼嚴重，本質上還是房地產市場低迷引起的連鎖商業糾紛導致，政府會積極應對此次訴訟。

今日陸家嘴A股收跌6.87%，報8.27元/股。

責任編輯：尹航

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