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受賄近10億元 中信銀行前行長孫德順被判死緩

社會熱點 17:50 2023/11/10

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中信銀行前行長孫德順受賄近10億元（人民幣，下同），一審被判死刑，緩期二年執行。死緩期滿後終身監禁，不得假釋。

山東省濟南市中級人民法院今日公開宣判孫德順受賄一案。法院指，孫德順在2003年至2019年間，先後利用擔任工商銀行北京市分行副行長，交通銀行北京市分行行長，中信銀行副行長、行長等職務上的便利，為有關企業在獲取貸款等事項上提供幫助，非法收受財物折合逾9.795億元。

法院認為，孫德順受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，但他歸案後如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息已全部查扣到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，決定對其判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。死緩期滿後將終身監禁，不得減刑、假釋。其犯罪所得將依法追繳，上繳國庫。

現年65歲的孫德順於2020年3月涉嫌嚴重違紀違法受查，之後被開除黨籍。中紀委指其毫無政治意識和大局意識，嚴重違背黨中央關於金融服務實體經濟的決策部署；價值觀極度扭曲，既想當官又想發財，把貸款審批權力作為謀取個人利益的籌碼。

責任編輯：易燕丹

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