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習近平下周赴美出席APEC峰會 15日與拜登會晤

國情動向 21:14 2023/11/10

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習近平將於11月15日與拜登會晤。

中國外交部宣布，應美國總統拜登邀請，國家主席習近平11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，並出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。白宮同步宣布，拜登與習近平的會晤將於15日舉行。這是習近平自2017年後再次訪美，雙方將討論中美關係、台海、俄烏、人權等廣泛議題。

外交部周五（10日）深夜宣布習拜會的消息，表示兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。對於這次APEC峰會，外交部指，世界經濟面臨許多不穩定不確定因素，中方期待各方堅守合作初心，聚焦地區迫切需求，推動會議取得正面成果。

白宮國安會同時為元首會晤舉行媒體簡報會，主持會議的官員指，美方期待就美中雙邊關係、深化開放溝通管道、負責任管控戰略競爭的重要性，以及多個國際和區域議題交換意見，預計就俄烏戰爭、以巴衝突、氣候變化、走私芬太尼問題等進行探討。兩人的討論到也會牽涉分歧領域，如人權、台海、南海等。

自美國眾院前議長佩洛西去年8月訪問台灣後，美中的軍事溝通管道中斷，為避免衝突發生，拜登將在會晤上向習近平提及此事。

官員又指，這次會晤一個可能有爭議的議題是，中國對美國選舉的影響和干預。2024年將面臨台灣大選，美國也舉行大選，將是關鍵的一年，「我們的目標當然是重申美國的『一個中國』政策及自身的利益。美方維持現狀的重點是確保和平與穩定，向中國表明任何行動或干涉選舉將引起美方極其強烈的擔憂」。

會上特別談到台海局勢，官員指，美國非常關注中國在台灣周圍增加的軍事行動，美方不僅非常堅決反對這種行為，並認為這破壞了台海和平穩定，也引起整個印太地區的擔憂，拜登將會在三藩市再次向習近平提出關切。同時，美方也會重申不支持台獨的長期政策，以及維持台海現狀、確保和平穩定的立場。

「拜習會的舉行非顯示美國在自身利益或價值觀上退讓。」官員指，過去一年，拜登政府針對中國的投資做出新規定，更新半導體出口管制，制裁涉及違反人權及支持俄羅斯的中國個體。拜登政府清楚中國並無按國際社會期望的那樣發生轉變，但後者將長期在國際舞台上扮演重要角色，有必要透過外交消除誤解。

這是自拜登上任後習拜第二次面對面會晤，中美雙方為這次會晤籌劃及預熱已久，6月份美國國務卿布林肯破冰訪華，開啟了中美高層的頻繁互動。早在上月初已傳出，雙方團隊正為元首會晤物色場合。中共中央外辦主任王毅、副總理何立峰對美國進行回訪，被視為北京同意會晤的關鍵訊號。

責任編輯：陳建錫

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外交 習近平 拜登 美國 中國 中美關係

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