何立峰籲美切實回應中方經貿關切 耶倫計畫明年訪華

中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部長耶倫舉行會談時，雙方達多項重要共識，同意加強溝通避免摩擦升級

據新華社，雙方致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首三藩市會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。

雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加征關稅等關切，要求美方「切實以行動予以回應」。會談坦誠、務實、深入，富有建設性。



雙方還達成多項共識，包括同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。歡迎成立由副部級官員牽頭、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作組並舉行會議。雙方牽頭人同意定期直接溝通。

雙方都強調中美不尋求經濟「脫鈎」，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。

雙方也同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管；就氣候變化相關經濟問題，低收入和新興經濟體債務問題開展合作；強化國際金融架構，推動國際貨幣基金組織開展有意義的份額增資並努力通過新份額公式增加代表性不足成員/區域的話語權，加速推動多邊開發銀行通過改革，使其更好、更大、更有效。

據報道，中方也應詢介紹對烏克蘭危機、巴以衝突的立場。

耶倫計畫明年訪華

耶倫形容是坦誠、直接及富有成效，她有信心今次討論，有助為拜登與習近平舉行富有成效的會面進一步奠定基礎。 耶倫在記者會重申，美方無意與中國脫鉤，雖然美方運用經濟工具來保護國家安全利益，但美國亦希望美中之間建立健康穩定的經濟關係，令雙方受益，並為美國公司和工人提供公平的競爭環境。

耶倫重申，就美國國家安全行動進行直接溝通的重要性，避免誤解和誤判。她說，同何立峰同意加強溝通，包括兩人定期接觸，又引述何立峰指，中方歡迎她回訪，而她計劃明年再次訪華。

耶倫晤何立峰 討論美中經貿等問題

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責任編輯：袁瑋婧