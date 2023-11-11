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住建部：「以人定房、以房定錢」 防止市場大起大落

經濟脈搏 11:49 2023/11/11

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住房城鄉建設部部長倪虹在接受新華社專訪時表示，在體制機制上，一個是，建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，從要素資源科學配置入手，以人定房，以房定地、以房定錢，防止市場大起大落。

倪虹表示，構建房地產發展新模式。這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。在理念上，要始終堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，以滿足剛性和改善性住房需求為重點，努力讓人民群眾住上好房子。

建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制

在體制機制上，一個是，建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，從要素資源科學配置入手，以人定房，以房定地、以房定錢，防止市場大起大落；再一個是，建立房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制，包括改革開發方式、融資方式、銷售方式，建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度。

在抓落實上，要實施好規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設「三大工程」。同時，還要落實中央金融工作會議精神，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進金融與房地產良性循環。

倪虹指，新模式下，房地產企業要有清醒的認識，現在要拼的是高質量、新科技、好服務，誰能為群眾建設好房子，誰能為群眾提供好服務，誰就會有市場、誰就會有發展。

樓市政策起積極作用

對於今年的房地產市場，倪虹形容總的看是前高、中低、後穩。從數據看，「認房不認貸」「降低首付比例和利率」等政策措施起到了積極的效果。1到10月份，一手房交易量雖然下降，但二手房是上升的，一、二手房合起來實現按年正增長。另外，保交樓工作的紮實推進，帶動了全國房屋竣工面積按年增長近20%，也反映出各地政府幫助企業紓困是有效果的。

她表示，當前，中國房地產市場正處在轉型期，雖然遇到了一些困難，但未來的持續發展仍然有堅實的支撐。隨着中央各項決策部署的持續落實，隨着房地產發展新模式的逐步建立，一定能夠推動房地產轉型升級、實現高質量發展，讓人民群眾住上更好的房子。

「房地產業調整很正常」 國統局：有利高質量發展轉型

傳內地將房地產調查範圍擴大至金融機構

責任編輯：袁瑋婧

 

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