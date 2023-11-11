廣東省衛健委主任朱宏主動投案 涉嚴重違紀違法

據廣東省紀委監委消息，廣東省衛生健康委黨組書記、主任朱宏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。今年廣東已有3名醫療衛生領域正廳級幹部被查。

現年57歲的朱宏為醫學博士，曾擔任南方醫院黨委書記，省衛生廳副廳長及省藥品監理局局長，兩年前出任省衛健委主任。今年7月，紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作， 加強執紀執法力度，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，其後省衛健委公開醫療領域貪腐問題舉報途徑。

就在稍早前的10月19日，廣東省紀委監委還曾發佈消息：原廣東省衛生和計劃生育委員會黨組副書記、主任陳元勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，陳元勝，男，漢族，1956年1月出生，廣東徐聞人，在職研究生學歷，1973年9月參加工作，1983年12月加入中國共產黨。陳元勝歷任廣東省食品藥品監督管理局黨組書記、局長；廣東省衛生廳黨組書記、副廳長，黨組書記、廳長；廣東省衛生和計劃生育委員會黨組副書記、主任；廣東省政協科教衛體委主任，提案委主任。2019年2月退休。

除了上述兩人外，廣東省內今年被查的醫療衛生領域正廳級幹部還包括南方醫科大學黨委原書記陳敏生。

陳敏生，男，漢族，1962年10月出生，廣東普寧人，在職研究生學歷，1983年8月參加工作，1988年1月加入中國共產黨。歷任廣州醫學院黨委副書記、院長，廣州醫學院黨委書記，南方醫科大學黨委書記、校長，南方醫科大學黨委書記、廣東省政協科教衛體委副主任，南方醫科大學黨委書記。

經查，陳敏生理想信念喪失，政治意識淡漠，不落實巡視整改要求，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、佔用公房；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部選拔任用方面違規為他人謀取利益，違規為本人辦理延遲退休手續；亦官亦商，長期違規從事營利活動；靠醫吃醫，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在藥品和醫療設備採購、工程項目承攬、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

內地醫療反腐席捲20省 176名院長書記落馬

責任編輯：袁瑋婧