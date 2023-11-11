王文濤就反補貼調查和限制5G建設向歐盟提關切

中國商務部長王文濤與歐委會內部市場委員布雷頓會面時，就電動車反補貼調查和限制5G建設向對方提出關切。

據中國商務部官網消息，王文濤周五（10日）在北京與到訪的布雷頓會面，雙方就中歐經貿關係以及電動汽車、5G和供應鏈合作等經貿議題坦誠深入交換意見。

王文濤表示，今年以來，中歐高層互動頻繁，雙方政治互信不斷增強。中歐經貿合作基礎牢固、前景廣闊，中方願與歐方深化各領域務實合作

王文濤也就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查、限制中國企業參與歐盟5G建設等提出關切，希望歐洲恪守世貿組織規則和公平競爭精神，為中歐經貿合作營造公平、公正、非歧視的良好環境。

據法新社報道，布雷頓稱，他與王文濤的會晤具「建設性」，雙方也就某些問題開展「激烈」討論。但他認為，在經歷了冠病大流行後，中歐重新接觸是好事。

他說：「對我來說，這是一個重新平衡關係，降低我們經濟和社會風險的機會……（歐中）還要共同應對全球挑戰。」

布雷頓也提到，下一個政治議程是中歐峰會，「此次峰會最重要的話題，正如我每次在會議上提到的，那就是供應鏈的新地緣政治」。

責任編輯：袁瑋婧