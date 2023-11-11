中美經貿關係現拐點？中方提這前提

針對中國中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美，財政部副部長廖岷指出，中美經濟關係根植於中美經濟領域的共同利益，但前提是雙方的正當關切應得到妥善回應。

對於此次會面是否意味着中美經貿關係出現拐點，廖岷表示，中美經濟關係根植於中美經濟領域的共同利益，客觀上造福兩國和兩國人民。中美之間的互利合作動力強勁、基礎雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

廖岷強調，任何國家在構建對外經濟關係中，都需要平衡發展和安全兩大目標，包括按照市場化原則尋求多元化戰略。但市場化原則下企業自主選擇的多元化與當下以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」有本質不同。後者違反分工合作等基本經濟原理，會造成市場分割，成本上升，不利於維護良好經濟關係。希望美方與中方相向而行，採取切實行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業和人民。

廖岷介紹，訪美期間，何立峰與美國財長耶倫舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。雙方達成如下重要共識： 同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級；強調中美不尋求經濟「脫鈎」；同意一道努力應對共同挑戰。

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責任編輯：袁瑋婧