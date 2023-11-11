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國防部短片展示攔截外軍軍機 殲-20實彈射擊近照曝光（有片）

社會熱點 16:24 2023/11/11

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今日（11日）是中共解放軍空軍建軍74周年紀念日，國防部昨日發布影片展示解放軍空軍攔截、外逼外國軍機的流程，其中殲-20實彈射擊近照首次曝光。

國防部昨於微博發布的一段宣傳片《期望》，官媒《環球時報》報道指，這支短片展現一系列空軍部隊訓練畫面。中國軍事專家張學峰表示，短片展現了解放軍面對外軍軍機的完整處理流程，首先對意圖接近大陸空域的外軍軍用機進行無線電語音警告，同時，在目視距離內，進行動作警告，即搖擺機翼，展示翼下武器。「這是一種相對有限的、克制的展示武力的方式，也是目前國際上通行的專業方式」。

影片還首度展示了殲-20實彈射擊畫面，張學峰表示，從影片看，殲-20透過側彈艙發射了一枚空對空飛彈，飛彈拖著尾焰迅速飛離視野，測彈艙設計簡單可靠。

影片還展現了7架運-20大型運輸機依次排開，解放軍空降兵身背傘包列隊登機。張學峰認為，運-20大型運輸機與空降兵組織訓練，表明解放軍空軍的戰略投送能力不斷提升。他也提到，運-20裝備部已多次執行各類重大任務，向多個國家運送救援物資，遠至南太平洋。

殲-20是解放軍現役最先進戰鬥機，也是繼美國F-22和F-35之後，世界上第三款進入量產並服役的第五代匿蹤戰鬥機，也是世界上首款擁有雙座型的第五代匿蹤戰鬥機。

責任編輯：袁瑋婧

 

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