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雙十一 | 平台稱訂單量創新高 但未公佈交易總額

經濟脈搏 14:58 2023/11/12

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在消費仍未完全復甦的大環境下，內地雙十一購物節收官，京東、阿里巴巴旗下淘天集團都未公布相關成交數據，只用「用戶規模」和「直播數據」潦草交差。

雙十一購物節消費折扣戰從10月下旬開打，11月11日午夜落幕。淘天集團方面稱，用戶規模和商家規模顯著增長，規模優勢進一步擴大，帶動訂單量和成交總額全面增長。全周期累計訪問用戶數超8億，創下歷史峰值。88vip用戶規模突破3200萬，再創歷史新高，88vip成交按年雙位數增長。

京東指今年雙十一成交額、訂單量、用戶數齊創新高；京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億；累計超過60個品牌銷售破10億元（人民幣，下同），近20000個品牌成交額按年增長超3倍，新商家成交單量較10月同期增長逾5倍。

雙十一購物節被視作消費市場觀察窗口，今年是第15年舉辦，也是疫情解封後首個雙十一購物節，相關數據帶有里程碑意涵，不過淘天集團、京東沒有對外公布商品交易總額；去年也未公布。美國顧問公司貝恩稍早前發表報告指，內地消費信心仍低於疫前，逾四分三消費者打算在今年雙十一期間減少消費，且傾向於更便宜的產品和必需品。

以疫情前的2019年雙十一數據為例，天貓雙十一全天成交額2684元，按年增長25.71%；京東11天累計下單金額2044億元，按年增長27.90%；蘇寧當天全渠道訂單量增長76%；拼多多雖未公布總交易額，但根據全網監測結果，其成交額佔全網比重由2018年的3%提升到2019年的6.1%，由此推算其成交額按年增速超過160%。

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責任編輯：尹航

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