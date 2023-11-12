華為公開懸賞 答對一題給100萬

近日，華為宣布，華為2023年奧林帕斯獎正式面向全球公開征集，今年共有兩道技術難題，每道題獎勵100萬元（人民幣，下同），總計懸賞金額達200萬元。兩道題分別是「每bit極致性價比的存儲技術」和「面向新興業務的數據使能與韌性技術」。

據內媒報道，從字面上來理解這兩個難題，應該分別屬於存儲領域和數據處理領域。

數據作為新型的生產要素，已經成為基礎性資源和戰略性資源。AI大模型快速發展，算力、數據集、參數呈現爆炸式增長，帶來基礎設施變革，也對高速網絡和高速存儲提出更高要求。生態協同下面向千行百業的場景化應用將成為下一個熱點，需要構建多協議融合、穩定、高效、安全的存力底座，支撐數據從生成、存儲、傳輸到處理的全生命周期過程。面向新興業務的數據使能與韌性技術是數據經濟時代對存儲產業提出的重要挑戰。

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此次評選原則主要基於技術價值、商業價值。其中，技術價值包括目標達成度、技術創新性、技術成熟度三方面；商業價值也包括三個方面，分別是可應用性，成果具備轉化和應用價值；可擴大展性，成果具有較大的發展前景以及可擴展潛力；成果具備潛在的社會或經濟效益。

據華為方面介紹，奧林帕斯獎由華為公司於2019年起設立，旨在牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。奧林帕斯獎自設立以來，已吸引全球60+科研團隊的超過180名學者參與，共評出3個奧林帕斯獎和9個奧林帕斯先鋒獎。奧林帕斯獎已成為存儲業界具有影響的專業獎項之一。

據華為官方公眾號的消息，在2023年奧林帕斯獎中，包含了2個奧林帕斯獎，5個奧林帕斯先鋒獎，分別是針對個人和團隊發布的獎項。

責任編輯：尹航

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