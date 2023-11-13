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上海美國商會會長：期待習拜會 中美關係對美企很重要

國情動向 09:04 2023/11/13

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鄭藝（左）指中國始終是美企的戰略市場。

中美元首會晤在即之際，上海美國商會會長鄭藝表示，很期待習拜在三藩市的會晤，雙方需要有各種溝通渠道，美企始終認為中國是重要的戰略市場。

鄭藝（Eric Zheng）接受內媒專訪指，中美關係對在華美資企業來說非常重要，只有兩國保持穩定關系，美企才能在華保持長期發展。美企始終認為中國是個非常重要的戰略市場，盡管過去存在供應鏈方面的挑戰，但企業依舊選擇在華發展，從長遠來說期待在華取得成功，並試圖在韌性與效率間取得平衡。

對於未來的中美關係，鄭藝指，中美關係既涉及戰略、國家安全面，也涉及經貿合作的領域。企業界希望在貿易領域有更多合作空間，盡量不要泛政治化。

談到近期的中國進博會及中美的農產品貿易，鄭藝指，這次美國館的面積不大，但效果出乎意料地好，此次大概有200多家美企活躍在進博會上，帶來了不少首發展品。他指，美國經濟基礎在於中小企業，這些企業不具備到海外經營的能力，所以希望透過給予更多幫助，助他們走出美國、來到中國這個大市場。

至於農業合作，鄭藝指這是中美經貿的壓艙石，也是兩國雙贏策略的好案例，中國的需求很大，例如大豆，美國則有很多農產品能出口。

責任編輯：陳建錫

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