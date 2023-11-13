習拜會｜央視：冀美方跳出大國競爭思維 理性務實對話

▲ 央視指，中美關係能否穩定下來，事在人為。

中國官媒繼續為周三（15日）的習拜會吹風，央視評論指，這次會晤來之不易，過去一年美方一系列行徑背離兩國元首共識，損害中方利益，打斷了對話進程。希望美方跳出大國競爭的思維窠臼，與中方展開理性務實的對話，以誠意對誠意，以行動對行動。中美關係能否持續穩下來、好起來，事在人為。

央視發表題為《事在人為 中美元首舊金山會晤值得期待》的章論文章指，這是一次來之不易的會晤，「重回峇里島共識」是關鍵。美方應該意識到，對華遏制打壓行不通、辦不到，解決氣候變化、區域熱點乃至美國經濟復甦等問題，都離不開同中國的合作。繞了一個大彎，美方不得不回到峇里島共識和議程上來。

表態積極，更重要的是行動

其中，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。近期美方再次作出一個中國政策沒有改變、不支持「台獨」的表態。另外，美方官員多次表示「不尋求與中國脫鉤」，認為美中經濟脫鉤會為「兩國和世界帶來災難性後果」。這些表態值得重視，更重要的是轉化為行動。

但同時，美方依然在操弄與台灣問題相關的法案、向台灣地區售武；依然以「國家安全」為名打壓中國。就在上個月，美國商務部進一步收緊對華半導體出口管制規則，並將13家中國企業增列到出口管制「實體清單」裡。美方應改弦更張，不折不扣地落實美國領導人對華所作的政治承諾，不玩火、不折騰。

目前全球經濟復甦乏力，地緣政治衝突加劇，不確定不穩定因素增加。搞集團對抗與圈子政治不得人心，也沒有出路。次中美元首會晤進一步體現了中方的誠意以及對中美關係、對世界和平與發展的高度負責。希望美方跳出大國競爭的思維窠臼，與中方展開理性務實的對話。

責任編輯：陳建錫