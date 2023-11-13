  • 24°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習拜會｜央視：冀美跳出大國競爭思維 穩定關係事在人為

國情動向 09:31 2023/11/13

分享：

分享：

央視指，中美關係能否穩定下來，事在人為。

中國官媒繼續為周三（15日）的習拜會吹風，央視評論指，這次會晤來之不易，過去一年美方一系列行徑背離兩國元首共識，損害中方利益，打斷了對話進程。希望美方跳出大國競爭的思維窠臼，與中方展開理性務實的對話，以誠意對誠意，以行動對行動。中美關係能否持續穩下來、好起來，事在人為。

央視發表題為《事在人為 中美元首舊金山會晤值得期待》的章論文章指，這是一次來之不易的會晤，「重回峇里島共識」是關鍵。美方應該意識到，對華遏制打壓行不通、辦不到，解決氣候變化、區域熱點乃至美國經濟復甦等問題，都離不開同中國的合作。繞了一個大彎，美方不得不回到峇里島共識和議程上來。

表態積極，更重要的是行動

其中，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。近期美方再次作出一個中國政策沒有改變、不支持「台獨」的表態。另外，美方官員多次表示「不尋求與中國脫鉤」，認為美中經濟脫鉤會為「兩國和世界帶來災難性後果」。這些表態值得重視，更重要的是轉化為行動。

但同時，美方依然在操弄與台灣問題相關的法案、向台灣地區售武；依然以「國家安全」為名打壓中國。就在上個月，美國商務部進一步收緊對華半導體出口管制規則，並將13家中國企業增列到出口管制「實體清單」裡。美方應改弦更張，不折不扣地落實美國領導人對華所作的政治承諾，不玩火、不折騰。

目前全球經濟復甦乏力，地緣政治衝突加劇，不確定不穩定因素增加。搞集團對抗與圈子政治不得人心，也沒有出路。次中美元首會晤進一步體現了中方的誠意以及對中美關係、對世界和平與發展的高度負責。希望美方跳出大國競爭的思維窠臼，與中方展開理性務實的對話。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 地緣政治 美國 中國 中美關係

上一篇文章

中國據報考慮對波音「解凍」 恢復採購737 MAX

下一篇文章

習拜會 | 沙利文：拜登決心重建美中軍事關係
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款